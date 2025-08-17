صفارات الإنذار تدوي في القدس
روسيا البيضاء.. بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع الإقليمي وقمة ألاسكا

17 أغسطس 2025، 1:26 م

ذكر المكتب الصحفي لرئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد أن الرئيس تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المكتب عبر قناته على تيليغرام: "ناقش الرئيسان الوضع في المنطقة في ضوء المحادثات التي جرت في ألاسكا. وأطلع بوتين نظيره لوكاشينكو بالتفصيل على نتائج أحدث قمة روسية أمريكية".

وفي أعقاب قمة ألاسكا، قال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين إن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في وقتها".

وأكد بوتين للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة إزاء الصراع في أوكرانيا والذي قال إن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميا.

