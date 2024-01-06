سابقة تاريخية.. نصف سكّان العالم مدعوون للانتخاب في 2024

من المتوقع أن يشهد العام 2024 سابقة تاريخية، حيث سيدعى نحو نصف سكان العالم ممن بلغوا سن التصويت للمشاركة في استحقاقات انتخابية ستعقد في بلدانهم.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "العام 2024 سيكون مليئا بالانتخابات، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ سنّ حق الاقتراع عام 1792 في فرنسا، عندما كان للرجال فقط حق التصويت".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن عدد السكان في البلدان التي ستجري فيها انتخابات سيصل خلال عام 2024 إلى 4.1 مليار نسمة، وهو ما يساوي نصف سكان العالم، إذ "سيتم تنظيم عمليات تصويت متعددة: (رئاسية، تشريعية، إقليمية، بلدية) في 68 دولة، ومن بينها الولايات المتحدة، والبرازيل، والمكسيك، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وروسيا".

وستكون بنغلاديش المحطة الأولى للمهرجان الانتخابي، حيث ستُعقد يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني انتخابات تشريعية، وسط مقاطعة من الحزب القومي البنغالي، وهو أبرز أحزاب المعارضة؛ احتجاجاً على "القمع الهائل" الذي يتعرض له.

وفي الثالث عشر من يناير/كانون الثاني، تتجه الأنظار نحو تايوان، حيث من المرتقب أن تؤثر نتائج الانتخابات المزدوجة، الرئاسية والتشريعية، بشكل كبير على مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تجري إندونيسيا وباكستان، وهما الدولتان الرابعة والخامسة من حيث عدد السكان في العالم، على التوالي، انتخاباتهما في فبراير/شباط القادم.

وفي إندونيسيا، تشير التوقعات إلى أن برابوو سوبيانتو، صهر الرئيس السابق سوهارتو ووزير الدفاع الإندونيسي الحالي، سيحل زعيماً جديداً للبلاد، فيما تعول إسلام آباد من جانبها على الانتخابات التشريعية للخروج من الأزمة السياسية التي أدت إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان وسجنه.