من بينها الاستقالة.. ماكرون أمام خيارات صعبة بعد مكاسب اليمين المتطرف

يواجه الرئيس الفرنسي خيارات صعبة، بينها الاستقالة، وسط اضطرابات في الأوساط السياسية الفرنسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

واعتبر التقرير أن ماكرون، الذي تعرض حزبه لانتكاسة شديدة في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، اتخذ قرارا عالي المخاطر بالدعوة إلى إجراء انتخابات وطنية.

وقال التقرير، إن هذه الخطوة، التي تهدف إلى مفاجأة كلا الجانبين السياسيين، اليمين واليسار، بحيث لا يكون لديهم الوقت الكافي للتحضير للانتخابات أو وضع استراتيجيات قوية لمواجهته، أُطلق عليها داخليًا اسم "إلقاء قنبلة يدوية حية بين المتنافسين".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن هذه الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية مذهلة، إذ اكتسب حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان قوة كبيرة.

وأوضح التقرير: "أظهرت المناقشات السياسية الأخيرة النفوذ المتزايد لحزب التجمع الوطني، حيث ظهر رئيسه جوردان بارديلا كمنافس قوي. وأظهر بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا، الثقة والطلاقة في مواجهة رئيس وزراء ماكرون، غابرييل أتال، والنائب اليساري المنتهية ولايته عن حزب فرنسا الأبية، مانويل بومبارد.

وتشير استطلاعات الرأي الآن إلى أن حزب بارديلا يمكن أن يقود حكومة تعايش، وهو ما من شأنه أن يقيد ماكرون بحدود صلاحياته الدستورية التي تركز على السياسات الخارجية والدفاعية.