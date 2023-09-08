استجواب وزير بلجيكي بعد فضيحة تبوّل ضيوفه على شاحنة للشرطة‎

أكّد وزير العدل البلجيكي للبرلمان، الخميس، أنه لم يرَ 3 من الضيوف الذين شاركوا في حفلة عيد ميلاده يتبوّلون على شاحنة للشرطة أمام منزله، واعتذر عن الحادثة التي أثارت ضجة واسعة.

وقال فنسنت فان كيكنبورن خلال جلسة استثنائية عقدتها لجنة العدل النيابية واستمعت خلالها إليه: "أود أن أعتذر لجميع عناصر الشرطة في البلاد (...). أتفهم تمامًا أن تكون هذه الحادثة أثارت غضبهم. إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".

وفتحت النيابة العامة في مدينة كورتريه التي يقيم فيها الوزير في شمال غرب بلجيكا تحقيقًا بتهمة "إهانة" موظف عام بعد الحادثة التي وقعت في المدينة، ليلة 14 إلى 15 آب/أغسطس، والتي صورتها كاميرات الشرطة.

وأكد فان كيكنبورن أنه ساهم بتقدّم التحقيق بطلبه من الثلاثة المشتبه بهم المثول أمام النيابة العامة التي تمكنت من استجوابهم.

وأضاف: "لقد اتصلت بهم وشتمتهم (...) وطلبت منهم الكشف عن أنفسهم (للمحققين)، ولو لم يفعلوا ذلك لما ترددت في الإبلاغ عن أسمائهم".

وتسببت هذه القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البلجيكية تسمية pipigate (أي فضيحة "البول غيت") بإحراج للوزير الذي طالب عدد من نقابات الشرطة باستقالته.

ووجّه صحفي سؤالًا عن المسألة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الخميس، عن موضوع آخر إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الذي شارك لوقت قصير في حفلة عيد ميلاد الوزير.

وأجاب دي كرو: "كنت حاضرًا، ولم أرَ شيئًا من الحادثة أيضًا، لكنّ الواضح هو أن سلوك بعض الضيوف غير مقبول على الإطلاق، والاعتذار للشرطة ضروري جدًا".

وفور اندلاع هذه القضية، في 23 آب/أغسطس، الفائت بعدما أثارتها وسائل إعلام عدة اطلعت على صور الضيوف الثلاثة، وهم يقضون حاجتهم على الشاحنة، أكّد الوزير أنه لم يكن موجودًا في أثناء ما فعله ضيوفه، ولم يكن على علم به.

لكن قناة "في أر تي" العامة شككت بروايته، مطلع الأسبوع الحالي، استنادًا إلى صور أخرى حصلت عليها.

وما كان من الوزير عندها إلا أن عرض على قناة أخرى لقطات صوّرتها الكاميرات المثبتة في منزله وبدا فيها بوضوح ثملًا وهو يرافق ضيفه الأخير إلى عتبة الباب في الرابعة فجرًا.