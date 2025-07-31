واشنطن: ترامب يريد عقد اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا في 8 أغسطس

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر عن رغبته بوضوح في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس آب، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال الدبلوماسي الأمريكي الكبير جون كيلي أمام المجلس المكون من 15 عضوا: "يتعين على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف إطلاق النار والسلام الدائم".

وأضاف: "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق، حيث أوضح الرئيس ترامب أنه يجب القيام بذلك بحلول الثامن من أغسطس، والولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام".

وقال وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الخميس إن "الوقت حان لممارسة ضغوط قصوى على موسكو" بعد هجوم روسي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى في كييف.

وكتب الوزير عبر منصة إكس: "إنه صباح فظيع في كييف. الرئيس ترامب كان سخيًّا جدًّا وصبورًا جدًّا مع بوتين محاولًا إيجاد حل"، مضيفًا: "حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام بالقوة"، بحسب "فرانس برس".

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "العدو هاجم العاصمة الليلة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. منطقتا سفياتوشينسكي وسولوميانسكي كانتا الأكثر تضرّرًا.

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وأضاف: "في المجمل، حتى الساعة السادسة والنصف صباحًا في كييف، قُتل شخص واحد وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح" وفق ما نقلت فرانس برس، قبل أن تؤكد السلطات وقوع 6 قتلى على الأقل.