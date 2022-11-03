آبي أحمد: حصلنا على مطالبنا في اتفاق السلام حول تيغراي

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، أنه حصل على "100 %" مما طالبت به حكومته، في الاتفاق الموقع، الأربعاء، مع سلطات المتمردين في إقليم تيغراي لإنهاء عامين من الصراع في شمال إثيوبيا.

وينص الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية ونزع سلاح المتمردين وإيصال المساعدات الإنسانية، وأُبرم في بريتوريا حيث يُجري الطرفان محادثات منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقال آبي أحمد، الخميس، أمام حشد من المؤيدين في أربا مينش في جنوب البلاد: "في المفاوضات في جنوب إفريقيا تم قبول 100% من الأفكار التي اقترحتها إثيوبيا".

وشدد على أن "من بين الانتصارات التي حصلنا عليها (بموجب الاتفاقية) موافقة الطرفين على سيادة ووحدة أراضي إثيوبيا"، وكذلك مبدأ "قوة مسلحة واحدة في بلد واحد".

ولم يُنشر نص الاتفاق، لكن كشف إعلان مشترك قرأته الوفود بشكل علني خطوطه العريضة.

وينص الاتفاق بشكل خاص على نزع سلاح قوات المتمردين في تيغراي، لكنه لا يحدد سبل حصول ذلك، ولا يتطرق إلى مستقبل القوات في الولايات الإقليمية للبلاد أو وجود جيش إريتريا المجاورة على الأراضي الإثيوبية، الذي قدم مساعدة حاسمة للجيش الإثيوبي في تيغراي.