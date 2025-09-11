"وول ستريت جورنال": ترامب يشدد الحماية الشخصية بعد مقتل كيرك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ تشديد الإجراءات الأمنية، في أعقاب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمناً، في حين ستُتخذ تدابير إضافية عندما يحضر ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بالتوقيت المحلي في نيويورك، وفق "رويترز".

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس، بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.

وقًتل الناشط الشبابي الحليف البارز لترامب بالرصاص الأربعاء، في عملية تبدو اغتيالاً مدبراً وتثير مخاوف من تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وأكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كيرك سرعان ما توفي متأثرا بجروحه.

وقال الرئيس الأمريكي على موقع تروث سوشال "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري".

وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حداداً على "الوطني" كيرك.

وكان مُقدّم البودكاست والمُحبّ للمناظرات مع الطلاب يحضر فعالية في حرم جامعة يوتا فالي في غربي البلاد عندما استُهدف، وفقا للجامعة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الواقعة كيرك وهو يخاطب حشداً كبيراً عندما دوّى صوت طلقة نارية واحدة، ثم بدا الشاب وكأنه يسقط من كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتعلو صرخات الذعر بين الحضور.