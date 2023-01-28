السجن عاما لناشطة إيرانية بتهمة "إهانة" الخميني وخامنئي
قضت محكمة جنايات مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، اليوم السبت، بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية ضد الناشطة السياسية "فاطمة سبهري"، التي اتهمت بـ"إهانة" مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني وخليفته علي خامنئي المرشد الحالي.
وذكر أصغر سبهري شقيق الناشطة أن "محكمة جنايات مدينة مشهد حكمت بالسجن لمدة عام وغرامة مالية 200 مليون ريال (500 دولار) ضد شقيقته".
ووفقًا لهذا الحكم، فإن إهانة روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، وعلي خامنئي الزعيم الحالي، هي من بين الاتهامات الموجهة لسبهري.
كما اتهمت الناشطة السياسية أيضا "ببث الأكاذيب وإزعاج الرأي العام عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع الدول المعادية لإيران".
وفاطمة سبهري هي إحدى الناشطين السياسيين في إيران الذين يتحدثون بشكل علني ضد خامنئي، وقد دعت الإيرانيين للخروج إلى الشوارع للإطاحة بالنظام الحالي.
كما أنها من بين الناشطات الإيرانيات اللاتي وقعن على رسالة نشرت في يونيو/حزيران 2019، تطالب باستقالة خامنئي، وبعد ذلك تم تهديد الموقعات واعتقالهن.
وجاءت تلك الرسالة بعد رسالة مماثلها لـ 14 ناشطاً إيرانياً تطالب بالأمر ذاته.
وحكمت المحكمة الثورية في إيران، في السنوات الماضية، على خمسة من الموقعين على الخطاب وهم "شهلا جهان بين، وجيتي بور فاضل، وزهرة جمالي، ونرجس منصوري، وشهلا انتصاري" بالسجن 14 عامًا.