السجن عاما لناشطة إيرانية بتهمة "إهانة" الخميني وخامنئي

ووفقًا لهذا الحكم، فإن إهانة روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، وعلي خامنئي الزعيم الحالي، هي من بين الاتهامات الموجهة لسبهري.

كما اتهمت الناشطة السياسية أيضا "ببث الأكاذيب وإزعاج الرأي العام عبر أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بالتعاون مع الدول المعادية لإيران".

وفاطمة سبهري هي إحدى الناشطين السياسيين في إيران الذين يتحدثون بشكل علني ضد خامنئي، وقد دعت الإيرانيين للخروج إلى الشوارع للإطاحة بالنظام الحالي.