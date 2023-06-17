شرخ جديد يهدد حزب الخضر الألماني

وأفادت شبكة "إن تي في" للبث في تقرير مؤخرا: "لم يواجه الحزب منذ سنوات وضعا خطيرا كما هو هذا الصيف".

وكان الخضر قد حققوا في ألمانيا أفضل نتيجة انتخابية لهم على الإطلاق عام 2021، فباتوا ثالث أكبر حزب في البرلمان ودخلوا في الحكومة لأول مرة منذ العام 2005.

لكن أطرافا داخل الحزب اعتبرت أنه ضحى بالمبادئ التي تأسس عليها مقابل الحكم ضمن ائتلاف غير تقليدي مع حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) والحزب الديمقراطي الحر الداعم للأعمال التجارية.

وتصاعد الغضب عندما توصلت بلدان الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن مراجعة تعطّلت طويلا لقواعد الهجرة المتبعة في التكتل، والتي شملت خططا لاعتماد آلية سريعة للنظر في طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد تسهل عودة المهاجرين إلى بلدانهم أو بلدان العبور.

مثّل الاتفاق ضربة كبيرة للخضر الذين يرفعون عدة مطالب من أبرزها التساهل مع العائلات التي تضم أطفالا.

"قرار خاطئ"

ودافعت وزيرة الخارجية المنتمية لحزب الخضر أنالينا بيربوك عن التصويت لصالح التغييرات قائلة: "لو أن ألمانيا رفضت الإصلاح أو امتنعت عن التصويت، لكان ذلك أدى إلى مزيد من المعاناة وليس العكس".

لكن العديد من أعضاء الحزب ما زالوا غاضبين.

وقالت زعيمة الخضر في ساكسونيا السفلى غريتا غارليك لمجلة "شتيرن" الجمعة: "كان القرار خاطئا وعلينا الإقرار بذلك نهاية الأسبوع".

ولفتت إلى أن المزاج العام في أوساط أنصار الحزب "سيىء للغاية".