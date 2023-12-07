كيف تؤثر "حرب المعلومات" على الصراعات والجيوش حول العالم؟
اعترفت العديد من الجيوش في العالم بالأهمية المتزايدة لحرب المعلومات، حيث تستثمر إيران في قدرات "الحرب الناعمة"، وتضع قوات الدفاع الصينية الحرب "المعرفية" في قلب تخطيطها، في حين بدأ الجيش الأمريكي في دمج ما يشير إليه بشكل محرج بـ "العمليات في بيئة المعلومات".
وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، فإن هناك أنماطًا مألوفة لحرب المعلومات تم استنباطها من الصراعات التي لعبت فيها المعلومات المسلحة دورًا بالفعل مثل أوكرانيا والسودان وغزة.
الأول هو المنافسة في الفضاء الإلكتروني لإثارة الغضب من خلال وابل من المعلومات الخاطئة والتضليل المتعمد، والثاني عبارة عن سلسلة من المحاولات للتقليل من شأن أو اختيار إطار الخصم للأحداث، والثالث هو الجهود المتضافرة من قبل الجانب الأقوى ماديًّا، والذي غالبًا ما يكون في وضع غير مؤات في الفضاء الإلكتروني، للاستفادة من مصادر قوته التقليدية (مثل التفوق الجوي أو النفوذ داخل المؤسسات القانونية) للقضاء على الخصم تمامًا، وفق الموقع الأمريكي.
وعلى الرغم من أن الارتباط بين الصراع ووسائل التواصل الاجتماعي ليس جديدًا، إلا أن المعركة الرقمية وصلت إلى آفاق جديدة من حيث الحجم والشدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. إذ تحولت هذه الشبكات إلى ساحة معركة بين مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم وساهمت في تأجيج الاحتجاجات والعنف وفتحت صفحات الماضي.
براعة التقليل من شأن الآخر في الحروب
وغَمر سيل من المعلومات الكاذبة أو المضللة منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. وإن صور الفظائع والموت الجماعي، التي غالبًا ما تكون منفصلة عن سياقها الأصلي، يتم تبادلها على نطاق واسع، بفعل الغضب الذي ينتشر بسرعة أكبر من الفرح بحسب باحثين، لدرجة أنه من المستحيل تتبع مصادرها.
ويبرع طرفي الصراع، إسرائيل وحماس، في استخدام المعلومات للتقليل من شأن الآخر وقدراته العسكرية ومحاولة تأليب الحاضنة الاجتماعية على صانعي القرار بطريقة تؤثر على سير العمليات وتسترعي انتباه المجتمع الدولي للتدخل الفعال وفرض وقف القتال.
خوض المعركة دون الاتصال بالإنترنت
تكيفت إسرائيل، في الحرب الحالية، باستخدام تفوقها العسكري التقليدي وقدرتها التنظيمية الواسعة لصالحها في معركة المعلومات؛ إذ قامت بخنق نظام الاتصالات في غزة، وأعاقت قيادة حماس وسيطرتها من خلال استهداف أبراج الهواتف المحمولة في الغارات الجوية وحرمان مقدمي خدمات الإنترنت الفلسطينيين من الكهرباء.
ورغم إن إغلاق الإنترنت في غزة لا يكاد يسكت الأصوات الناقدة، فالعديد من النشطاء الرقميين المؤيدين للفلسطينيين يعيشون خارج الشرق الأوسط، إلا أنه يمنع التدفق المستمر للمعلومات الموثوقة والروايات المباشرة من منطقة الصراع، وفقًا لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية.
ومن المؤكد أن إستراتيجيات حرب المعلومات التي تطبقها إسرائيل وحماس والمجتمع الأوسع المناصر للفلسطينيين اليوم سوف تؤثر على حروب الغد، والدرس الرئيسي هو أنه في هذه المعارك، يمكن للفيروسية في الأخبار المضللة، أن تتفوق على الحقيقة.
وفي ضوء أن المعلومات على الإنترنت، لا محالة، تُشكل مصدر قلق رئيسي في الصراعات الحديثة. ستكون حروب المستقبل عبارة عن صراعات معلوماتية تمتد عبر الكرة الأرضية، وتستمر وتتفاقم بسبب الإعجابات والمشاركات والأكاذيب، وفقًا لـ"فورين أفيرز".