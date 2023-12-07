كيف تؤثر "حرب المعلومات" على الصراعات والجيوش حول العالم؟

وبحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، فإن هناك أنماطًا مألوفة لحرب المعلومات تم استنباطها من الصراعات التي لعبت فيها المعلومات المسلحة دورًا بالفعل مثل أوكرانيا والسودان وغزة.

الأول هو المنافسة في الفضاء الإلكتروني لإثارة الغضب من خلال وابل من المعلومات الخاطئة والتضليل المتعمد، والثاني عبارة عن سلسلة من المحاولات للتقليل من شأن أو اختيار إطار الخصم للأحداث، والثالث هو الجهود المتضافرة من قبل الجانب الأقوى ماديًّا، والذي غالبًا ما يكون في وضع غير مؤات في الفضاء الإلكتروني، للاستفادة من مصادر قوته التقليدية (مثل التفوق الجوي أو النفوذ داخل المؤسسات القانونية) للقضاء على الخصم تمامًا، وفق الموقع الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الارتباط بين الصراع ووسائل التواصل الاجتماعي ليس جديدًا، إلا أن المعركة الرقمية وصلت إلى آفاق جديدة من حيث الحجم والشدة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. إذ تحولت هذه الشبكات إلى ساحة معركة بين مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم وساهمت في تأجيج الاحتجاجات والعنف وفتحت صفحات الماضي.

براعة التقليل من شأن الآخر في الحروب

وغَمر سيل من المعلومات الكاذبة أو المضللة منصات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. وإن صور الفظائع والموت الجماعي، التي غالبًا ما تكون منفصلة عن سياقها الأصلي، يتم تبادلها على نطاق واسع، بفعل الغضب الذي ينتشر بسرعة أكبر من الفرح بحسب باحثين، لدرجة أنه من المستحيل تتبع مصادرها.

ويبرع طرفي الصراع، إسرائيل وحماس، في استخدام المعلومات للتقليل من شأن الآخر وقدراته العسكرية ومحاولة تأليب الحاضنة الاجتماعية على صانعي القرار بطريقة تؤثر على سير العمليات وتسترعي انتباه المجتمع الدولي للتدخل الفعال وفرض وقف القتال.