هل يستغل بوتين تراجع دفاعات بريطانيا؟

تدعو أنباء فشل التجربة الأخيرة لإطلاق الرادع النووي البريطاني "ترايدنت" لقلق شديد، خاصة أن التجربة الأخيرة التي أُجريت، في العام 2016 باءت بالفشل أيضًا، ما أدى إلى تقويض مصداقية بريطانيا واستفادة الكرملين من ذلك بشكل كامل، وفق صحيفة "تلغراف".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين قولهم إنه "لم يكن التهديد بتبادل نووي مع روسيا أعلى من أي وقت مضى، حتى في ذروة الحرب الباردة".

وأضافوا أنه "في يوم الأحد الماضي، هدّد رئيس وزراء روسيا السابق، ديمتري ميدفيديف، بتسوية لندن بالأرض عن طريق الانتقام النووي، إذا ما أُجبرت موسكو على سحب قواتها إلى حدودها العام 1991".

وبالنظر إلى دوره الحاسم في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن أي تساؤل يحوم حول موثوقية نظام "ترايدنت" يبعث على القلق الشديد، بحسب رأيهم.

وقال المحللون إن فاعلية "ترايدنت" في كبح جماح العدوان الروسي تعتمد على التصور بأن النظام سيعمل، إذ سيلحق تكلفة باهظة بروسيا إذا تجرأت على الدخول في صراع مباشر مع الغرب، وفي حال توصل الكرملين إلى الاعتقاد بأن "ترايدنت" غير فعال، فقد يصبح أكثر عدوانية.