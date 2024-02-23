هل يستغل بوتين تراجع دفاعات بريطانيا؟
تدعو أنباء فشل التجربة الأخيرة لإطلاق الرادع النووي البريطاني "ترايدنت" لقلق شديد، خاصة أن التجربة الأخيرة التي أُجريت، في العام 2016 باءت بالفشل أيضًا، ما أدى إلى تقويض مصداقية بريطانيا واستفادة الكرملين من ذلك بشكل كامل، وفق صحيفة "تلغراف".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين قولهم إنه "لم يكن التهديد بتبادل نووي مع روسيا أعلى من أي وقت مضى، حتى في ذروة الحرب الباردة".
وأضافوا أنه "في يوم الأحد الماضي، هدّد رئيس وزراء روسيا السابق، ديمتري ميدفيديف، بتسوية لندن بالأرض عن طريق الانتقام النووي، إذا ما أُجبرت موسكو على سحب قواتها إلى حدودها العام 1991".
وبالنظر إلى دوره الحاسم في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن أي تساؤل يحوم حول موثوقية نظام "ترايدنت" يبعث على القلق الشديد، بحسب رأيهم.
وقال المحللون إن فاعلية "ترايدنت" في كبح جماح العدوان الروسي تعتمد على التصور بأن النظام سيعمل، إذ سيلحق تكلفة باهظة بروسيا إذا تجرأت على الدخول في صراع مباشر مع الغرب، وفي حال توصل الكرملين إلى الاعتقاد بأن "ترايدنت" غير فعال، فقد يصبح أكثر عدوانية.
وقالت "تلغراف" في تقريرها إن الغواصات من فئة "فانغارد" تحمل الرادع النووي البريطاني "المستمر في البحر" بمعدل 8 صواريخ "ترايدنت" لكل منها، إلى جانب ما يصل إلى 40 رأسًا نوويًا حراريًا.
ويُعتقد أن قوة هذه الصواريخ تصل إلى حوالي 100 كيلوطن، أي أقوى بخمس مرات من القنبلة التي أُلقيت على ناغازاكي.
وبما أن كل صاروخ قادر على إطلاق عدة رؤوس حربية، فإن صاروخًا واحدًا فقط سيكون كافيًا لتسوية الكرملين وكل ما حوله بالأرض، وفق الصحيفة.
وتابعت: "يمكننا القول إن إجراء الاختبارات بأسلحة خاملة أمر صعب؛ فقد تكون تكلفة جعل السلاح الوهمي يعمل مثل السلاح الحقيقي باهظة، والعناصر التقنية صعبة، ما يؤدي إلى "حالات شاذة"، غير أنه من المطمئن أن الولايات المتحدة اختبرت هذا الصاروخ بنجاح في أكتوبر من العام الماضي".
ولفتت الصحيفة أنه "مع جحافل الروس التي تجوب أوروبا الشرقية والولايات المتحدة التي تسعى لتنأى بنفسها عن أوكرانيا، فإن الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية هي التي ستوقف تلك الجحافل عند حدود الناتو، ففي نهاية المطاف، من المحتمل جدًا أن روسيا لم تكن لتغزو أوكرانيا لو احتفظت بالأسلحة النووية".
إلا أن الخطر الأكبر لا يكمن في أن تهاجم روسيا الغرب على الفور، بل في أنها ستستخدم رادعها المتلاشي لتحقيق النصر في أوكرانيا، لذا سيستغل بوتين، بلا رحمة، أي نقطة ضعف يراها، وإذا اعتقد، ولو للحظة، أن المملكة المتحدة غير راغبة أو غير قادرة على نشر أسلحتها النووية، فقد يُصعّد إلى استخدام الأسلحة التكتيكية لردع القوات المسلحة الأوكرانية، وفق تقرير "تلغراف".
وقالت الصحيفة: "هذا جزئيًا، هو السبب في أن المعلومات المتعلقة بأعطال أنظمة الردع الحساسة لا ينبغي أن تكون في المجال العام، بل إن الكشف عن القدرات النووية يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار وخطيرًا وكارثيًا من الناحية الإستراتيجية".
وأكدت أنه "يجب على وزارة الدفاع، ومكتب مجلس الوزراء، أن يشدّدا على ضمان توقف تلك الأعطال، كما يجب على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها، فمحاسبة السياسيين شيء والتأثير على أمن البلاد شيء آخر".
وفي حال أن الساسة من جميع الأحزاب يعطون المصداقية الكاملة للدفاع كما ينبغي، فإن الواجب الأول للبرلمان هو حماية هذه الأمة، وألا تكون قيادة الدفاع حكرًا على أي حزب في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، وفق الصحيفة.
وأكدت ضرورة أن يكون هذا جرس إنذار، فالآن ليس الوقت المناسب للمخاطرة بالقدرات الدفاعية الروسية، بل على العكس، الحاجة إلى إعادة الاستثمار والتجهيز والتسليح من أجل توفير رادع موثوق تعد أكثر أهمية، لافتة إلى أنه "إذا قرر الرئيس الروسي أن "ترايدنت" لا قيمة له، ولم يضمن أن تسود أوكرانيا، فقد نجد أنفسنا نحاول صد غزو روسي لدول البلطيق بالدبابات القليلة التي لا تزال لدينا".
ودعت الصحيفة السياسيين في جميع الأحزاب إلى التوضيح بأن بريطانيا ستستثمر في دفاعها، وستظل لاعبًا موثوقًا به، وستقف ضد روسيا حتى النهاية، وأن أي شيء آخر غير ذلك يخاطر بوقوع كارثة محققة.