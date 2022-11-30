بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت مدنية بأوكرانيا بـ"الهمجية"

وأكد بلينكن أن "الحلفاء الغربيين يشكلون مجموعة تنسيق لتكييف دعمهم لاستعادة البنى التحتية لأوكرانيا"، مشددا على أنه "في الوقت الذي يسعون فيه لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكتها، تمنح الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف أنظمة مضادة للطائرات لتزوّدها بأفضل دفاع ممكن، علينا أن نفعل الأمرين، ونحن نقوم بالأمرين".

وأوضح الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة تؤيد الحاجة إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، لكن ضربات موسكو أظهرت أنه ليست لديها مصلحة في تحقيق ذلك"، لافتا إلى أن "الهجمات الروسية الوحشية على المدنيين الأوكرانيين هي أحدث دليل على أن الرئيس بوتين لا يهتم حاليا بدبلوماسية ذات مغزى"، منوها إلى أنه "بالإضافة إلى محو استقلال أوكرانيا، سيحاول إجبار أوكرانيا على دخول صراع مجمّد ووقف مكاسبها ثم الاستراحة وإعادة تجهيز قواته وإعادة إطلاق الهجوم".