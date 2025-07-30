روسيا تجلي الآلاف تحسبا لتسونامي بعد زلزال كامتشاتكا (فيديو وصور)

ذكرت وكالة "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء نحو 2700 شخص إلى مناطق آمنة في جزر الكوريل، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وأفادت السلطات المحلية بأن عمليات الإجلاء جاءت كإجراء احترازي تحسباً لاحتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي)، مشيرة إلى أن معظم من تم إجلاؤهم هم من سكان المناطق الساحلية المنخفضة.

وذكرت هيئة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم أنه تم تسجيل 30 هزة أرضية إضافية في أعقاب الزلزال الرئيس الذي ضرب شبه الجزيرة كامتشاتكا.

وأضافت الهيئة في منشور على تيليغرام أن الهزات تراوحت شدتها بين درجتين وخمس درجات.

وقالت روسيا إن الزلزال بلغت قوته 8,7 درجة هو الأعنف في هذه المنطقة منذ عام 1952، محذّرة من خطر حدوث هزّات ارتدادية عنيفة للغاية.