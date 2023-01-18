جيك سوليفان يصل إسرائيل لبحث الملفين الإيراني والفلسطيني

وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأربعاء، إلى إسرائيل، وذلك في أول زيارة لمسؤول أمريكي إلى تل أبيب منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وأكد موقع "واللا" العبري أن "زيارة سوليفان تأتي لإجراء محادثات تهدف للتوصل لتفاهمات مع الحكومة الجديدة فيما يتعلق بسياستها في الملفين الفلسطيني والإيراني".

وبحسب الموقع العبري، فإن "المسؤول الأمريكي التقى فور وصوله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وبحث معه الشراكة القوية وسبل تعميق التعاون الاستراتيجي"، مبيناً أن "سوليفان سيلتقي غداً نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وزعيم المعارضة يائير لابيد".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن "سوليفان سيقدم لنتنياهو توقعات الولايات المتحدة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسيوضح ما ترغب الإدارة الأمريكية القيام به للتعاون مع إسرائيل ضد إيران".