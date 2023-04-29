"بايكار" التركية تخطط لإنتاج مسيّرة قتالية جديدة العام المقبل

قال سلجوق بيرقدار رئيس شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، إن الشركة تهدف إلى بدء إنتاج مركباتها الجوية القتالية المسيرة الجديدة في العام المقبل، وهو أمر استرعى انتباهاً على الصعيد العالمي بالفعل.

وبزغ نجم بايكار على الصعيد الدولي في الأعوام الماضية بفضل الطائرة المسيرة الخفيفة تي.بي-2 التي تستخدم في أوكرانيا وأذربيجان وشمال أفريقيا ولاقت نجاحاً كبيراً في التصدير؛ ما دفع الشركة لتصبح سريعاً واحدة من بين أكبر شركات الدفاع التركية المصدرة.