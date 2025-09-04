logo
العالم

"خطر وتدمير".. روسيا تحذر أوروبا من الضمانات التي تطلبها أوكرانيا

ماريا زاخاروفاالمصدر: وزارة الخارجية الروسية
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:05 ص

اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا هي بمثابة "ضمانات تدمير"، مؤكدة أن تلك الضمانات" تمثل خطراً على القارة الأوروبية".

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن "موافقة أمريكا على بيع صواريخ لأوكرانيا تتناقض مع الحديث عن التسوية".

وقالت، في تصريح لها، إن "روسيا لا تخطط لمناقشة أي احتمال لتدخل عسكري أجنبي في أوكرانيا"، مشددة على أن هذا الأمر "غير مقبول".

وجاء تصريح زاخاروفا ردًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول خطط محتملة لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي خطوة رفضتها ألمانيا أيضاً.

