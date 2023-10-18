بايدن يتعهد بفعل كل شيء لضمان أمن إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، وذلك في ختام زيارة سريعة لها استهدفت تقديم ضمانات في أعقاب هجوم حركة حماس.

وحث بايدن الإسرائيليين على ألا يستبد بهم الغضب، وقال إن "الغالبية العظمى من الفلسطينيين لا ينتمون إلى حماس، وإن الشعب الفلسطيني يعاني أيضًا".

وفي تصريحات بعد اجتماعه مع زعماء إسرائيليين، قال بايدن إنه "سيطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة هذا الأسبوع".

وأشار إلى "المحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية عندما قال إن إسرائيل تحظى بدعم أصدقائها"، مؤكدًا: "لن نقف مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئًا مجددًا. لا اليوم ولا غدًا ولا أبدًا".

على صعيد متصل، قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، إن تحليلاً أمريكيًا للبيانات المتاحة حاليًا يشير إلى أن "إسرائيل غير مسؤولة عن التفجير في مستشفى بغزة الثلاثاء".

وأضافت آدريان واتسون في منشور على "إكس" أن "التقييم مستند إلى تحليل الولايات المتحدة صورًا ملتقطة من الجو، وعبر وسائل المراقبة والاستطلاع، والمعلومات المفتوحة المصدر"، مضيفة أن "الولايات المتحدة تواصل جمع المعلومات".