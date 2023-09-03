باريس: رفض الاعتراف بالانقلاب وراء إبقاء سفيرنا في النيجر

أكدت فرنسا، مجددا، بأن قرار إبقاء سفيرها في النيجر مرتبط برفضها الاعتراف بالانقلاب، مشيرة إلى أنها "تتأكّد من ضمان أمنه في مواجهة الضغوط"، في حين يطالب برحيله النظام العسكري الذي تولّى الحكم نهاية تمّوز/يوليو.

ونقلت صحيفة "لوموند"، الأحد، عن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قولها: "إنه ممثّلنا لدى سلطات النيجر الشرعية، ليس علينا أن ننصاع لتعليمات وزير لا يتمتّع بأيّ شرعية".

وأوضحت بأن ذلك الأمر هو ما "يفسّر إبقاء سفيرنا، نتأكّد من قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بكلّ أمان".

ونهاية آب/أغسطس، أمهل العسكريون السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، الأمر الذي رفضته باريس، مؤكدة أن لا سلطة للحكم الجديد للمطالبة بأمر مماثل.