من هي الدول المؤيدة والمعارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل؟

وافق مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضواً، على إقرار دعوة "لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بتأييد أغلبية 28 صوتاً مقابل 6 أصوات، وامتناع 13 عضواً عن التصويت.

وتهدف هذه الدعوة، بحسب وسائل إعلام دولية، إلى منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

دول صوتت لصالح القرار (28 دولة):

الجزائر، بنغلاديش، بلجيكا، البرازيل، بورندي، شيلي، الصين، ساحل العاج، كوبا، إريتريا، فنلندا، غامبيا، غانا، هندوراس، إندونيسيا، كازاخستان، الكويت، قيرغيزستان، لوكسمبورغ، ماليزيا، المالديف، المغرب، قطر، الصومال، جنوب إفريقيا، السودان، الإمارات، فيتنام.

دول صوتت ضد القرار (6 دول):

الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، أمريكا.

دول امتنعت عن التصويت (13 دولة):

ألبانيا، بنين، الكاميرون، كوستاريكا، الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا.