أمريكا: اتفاق السودان ليس وقفاً لإطلاق النار بل لتأمين وصول المساعدات

قال مسؤولون أمريكيون إن طرفي الصراع في السودان التزما في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بحماية المدنيين وإمدادات المساعدات الإنسانية، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار ولا يزالان متباعدين.

وأضاف المسؤولون أنه بعد المحادثات التي جرت على مدار أسبوع في مدينة جدة السعودية الساحلية، وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إعلانا بأنهما سيعملان معا من أجل وقف قصير الأجل لإطلاق النار في محادثات أخرى.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية مشترطا عدم نشر هويته إن "الطرفين متباعدان جدا".

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين سيركزان على التوصل إلى اتفاق لوقف فعال لإطلاق نار لمدة تصل إلى حوالي عشرة أيام.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن المفاوضين الذين يعملون مع الوسطاء السعوديين والأمريكيين سيبحثون بعد ذلك تدابير أمنية محددة لحماية إمدادات المساعدات الإنسانية.

وأوضح بيان وزارة الخارجية أن التدابير "ستشمل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية ودوليا".

وقال المسؤول الأمريكي إن الانتقال من وقف مؤقت لإطلاق النار، عند الموافقة عليه، إلى وقف دائم للأعمال القتالية سيكون عملية طويلة. ولكن واشنطن تأمل في أن تؤدي موافقة الطرفين على التوقيع على الإعلان اليوم الجمعة إلى تزايد الزخم.

وأردف قائلا إنه من المتوقع أن تشارك جماعات مدنية في وقت لاحق في المحادثات.