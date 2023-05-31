كوريا الشمالية تقر بفشل أول عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، صباح الأربعاء، فشل إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، بعد تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق، مما أدى إلى سقوطه في البحر.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن إطلاق الصاروخ "شوليما -1" الجديد الذي يحمل القمر الصناعي فشل بسبب عدم استقرار المحرك ونظام الوقود.