اعتقال مواطن روسي خطّط لتفجير مكتب للتجنيد في مدينة فورونيج

وبحسب البيان "تمّ العثور على مكوّنات لصنع عبوة ناسفة محليّة في منزل المعتقل، بالإضافة إلى مراسلات عبر الإنترنت مع مسؤولي التّجنيد الأوكرانيين".

وأوضح الأمن الفدرالي في فورونيج أنه تم فتح قضية جنائية بموجب المادّتين "التّحضير لعمل إرهابي" و"حيازة وتصنيع وتخزين الأجهزة المتفجرة بشكل غير قانوني".