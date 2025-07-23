لقاء بين رئيسي الوفدين الأوكراني والروسي في إسطنبول

بدأت روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول التركية، في إطار مفاوضات سلام بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من الوفد الروسي.

وقال المصدر إن "رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا ثنائيًا".

وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" أن رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي، ونظيره الأوكراني رستم عميروف، يعقدان اجتماعًا منفردًا في قصر تشيراغان بإسطنبول.

وأشارت إلى أن الجانب التركي أعلن أن الجولة الحالية من المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة تركية بدأت قبل نحو ساعة من الآن، وحاليًا هناك اجتماع مستمر منذ ساعة تقريبًا، بين وزير الخارجية التركي ورئيسي الوفدين الروسي والأوكراني.

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ويترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، ويضم في عضويته نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس الاستخبارات العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، حسب موقع الشبكة.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا أجرتا جولتين سابقتين من المفاوضات المباشرة في مايو ويونيو الماضيين في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل أسرى، كما سلّمت موسكو نظام كييف جثث عسكريين أوكرانيين قتلى، إضافة إلى تبادل الطرفين مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.