روبيو يحذر من "عقوبات جديدة محتملة" على روسيا إذا لم يتم التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا
logo
العالم

بولندا: يجب على "تحالف الراغبين" زيادة الضغط على روسيا

بولندا: يجب على "تحالف الراغبين" زيادة الضغط على روسيا
زعماء أوروبا وزيلينسكيالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 4:36 م

 قال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي اليوم الأحد إن اجتماع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل المحادثات في واشنطن غدا الاثنين قد انتهى، مضيفا أنه أكد خلال المناقشة على ضرورة ممارسة الضغوط على روسيا.

وكتب شيكورسكي على منصة "إكس": "اجتماع (تحالف الراغبين) من أجل أوكرانيا اختُتم قبل محادثات غد في واشنطن".

أخبار ذات علاقة

مسؤول أمريكي لـ"إرم نيوز": "تحالف الراغبين" يواجه أخطر أزمة بعد قمة ألاسكا

مسؤول أمريكي لـ"إرم نيوز": "تحالف الراغبين" يواجه أخطر أزمة بعد قمة ألاسكا

وأضاف: "أكدت أنه لكي يتحقق السلام، يجب الضغط على المعتدي وليس على الضحية" وفق تعبيره.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الوحدة بين أوروبا والولايات المتحدة بالغة الأهمية للتوصل إلى سلام مستدام في أوكرانيا.

وأضاف عبر منصة "إكس": "مثلما أكدت خلال اجتماع تحالف الراغبين اليوم، إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيادة الضغط على روسيا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC