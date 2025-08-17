بولندا: يجب على "تحالف الراغبين" زيادة الضغط على روسيا

قال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي اليوم الأحد إن اجتماع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل المحادثات في واشنطن غدا الاثنين قد انتهى، مضيفا أنه أكد خلال المناقشة على ضرورة ممارسة الضغوط على روسيا.

وكتب شيكورسكي على منصة "إكس": "اجتماع (تحالف الراغبين) من أجل أوكرانيا اختُتم قبل محادثات غد في واشنطن".

وأضاف: "أكدت أنه لكي يتحقق السلام، يجب الضغط على المعتدي وليس على الضحية" وفق تعبيره.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الوحدة بين أوروبا والولايات المتحدة بالغة الأهمية للتوصل إلى سلام مستدام في أوكرانيا.

وأضاف عبر منصة "إكس": "مثلما أكدت خلال اجتماع تحالف الراغبين اليوم، إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيادة الضغط على روسيا".