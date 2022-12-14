تجاهل أوكرانيا دعوة إسرائيل لـ"مؤتمر باريس" يثير حفيظة تل أبيب

أثارت أوكرانيا غضب إسرائيل بتجاهل دعوتها لمؤتمر باريس الذي خصص لبحث مساعدة كييف للاستعداد لفصل الشتاء، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، الأمر الذي وصفه الإعلام العبري بـ "الخطوة غير المسبوقة".

وعقد المؤتمر في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، بحضور ممثلين عن 47 دولة، هي الدول الرئيسية الداعمة لأوكرانيا، إلى جانب منظمات دولية ومؤسسات مالية، وحمل المؤتمر عنوان "متضامنون مع الشعب الأوكراني".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "أوكرانيا لم توجه دعوة لإسرائيل من أجل حضور مؤتمر باريس الدولي الذي يهدف لمساعدة كييف لتخطي صعوبات فصل الشتاء"، معبرةً عن استنكار تل أبيب لمثل هذه الخطوة.