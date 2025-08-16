إسرائيل في قلب عاصفة جديدة.. كرة القدم تشعل توترًا دبلوماسيًا مع بولندا

تتسع موجة كراهية الإسرائيليين بالقارة الأوروبية حتى في بلاد حلفائهم، ليس بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة فقط، بل بسبب استفزاز الإسرائيليين أنفسهم للأوروبيين، وواقعة مشجعي فريق مكابي حيفا ضد البولنديين، ليست سوى مجرد مثال.

تلك الواقعة التي تطاول فيها الإسرائيليون على البولنديين، برفع لافتات تصفهم فيها بالقتلة، مما صعد الأمر ووصل حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسط مطالبات بمنع الفريق الإسرائيلي من المواجهات الأوروبية، رغم اعتذار رئيسه.

وتطور الأمر، وفق العديد من وسائل الإعلام العبرية المهتمة بتصاعد الأحداث، حتى انتقل من المستطيل الأخضر، إلى الأروقة الدبلوماسية، حيث اشتكى فريق راكوف البولندي لخارجيته مما حدث.

ووفق موقع واللا العبري، بعد قرار الاتحاد بمقاضاة الناديين، اشتكى البولنديون من "الأحداث الصادمة التي تنتهك القواعد وتشوه الحقيقة التاريخية".

ولا تزال أحداث مباراة مكابي حيفا وراكوف التي انتهت بهزيمة الفريق الإسرائيلي 2-0، في الأراضي المجرية، تشغل وسائل الإعلام البولندية والأوروبية، الأمر الذي تطور بالفعل إلى حادثة دبلوماسية.

وسادت حالة من الغضب الشديد في بولندا خلال الساعات الأخيرة، وقدّم راكوف شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ووزارة الخارجية البولندية، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن فتح إجراءات تأديبية ضد كلا الفريقين. ويُتهم مكابي حيفا بسلوك غير لائق من جانب الفريق ونقل رسالة كراهية في حدث رياضي.

ووصفت وسائل الإعلام البولندية هذه الخطوة بأنها "سخيفة وفاضحة"، وكتب موقع "ماتشيتش": "لا توجد خطوة أكثر سخافة من هذه". وبحسب البولنديين، فإنه إلى جانب لافتة "قتلة منذ عام 1939"، والتي جاءت رداً على لافتة القتلة التي رفعها مشجعو راكوف في المباراة السابقة بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة، واستشهد بها كإشارة إلى تاريخ الحرب العالمية الثانية ودور بولندا في قتل اليهود في الهولوكوست، عُرضت أيضاً دمية بدت وكأنها معلقة، في عمل اعتُبر بمثابة "تهديد وتحريض".

ووفقاً للتقارير، أظهر مشجعو مكابي حيفا عداءً شديداً تجاه مشجعي راكوف ولاعبيه في الملعب في ديبريتسين المجرية.

وتطرق السفير الأمريكي في بولندا، إلى هذه القضية، مغردا: "بصفتي يهوديًا أمريكيًا فخورًا ومؤيدًا لا هوادة فيه لإسرائيل، أشعر بغضب شديد، اشمئزاز وغضب وخجل، من المشهد المروع للكراهية ضد بولندا الذي أظهره مشجعو مكابي حيفا في المجر".

وأضاف، "لم يكن هذا مجرد شغب، بل أكثر من ذلك بكثير، كان هذا عملاً فاسدًا ومدبّرًا من التشهير السام ضد شعب طيب وكريم" وفق تعبيره. وهاجم "هؤلاء البلطجية كارهي بولندا"، وقال إن هؤلاء الجبناء الحقيرين يعملون على زيادة أعداء إسرائيل"، وفق تعبيره.

ورد البولنديون على الاتهامات الإسرائيلية التي زيفوا بها التاريخ، بقولهم لطالما خاطرنا بحياتنا لإخفاء اليهود وتنظيم حركات مقاومة ضد ألمانيا النازية. وكرّم ياد فاشيم 7280 بولنديًا بلقب "صالحين بين الأمم" نظير مساعدتهم المتفانية لليهود المضطهدين، بمن فيهم أشخاص مرتبطون بمنطقة تشيستوخوفا.

وهذه ليست الأزمة الدبلوماسية الوحيدة لإسرائيل بسبب فرقها الرياضية على خلفية حرب غزة، فهناك أزمة فريق مكابي تل أبيب، مع أياكس أمستردام الشهيرة، والتي تطورت حتى تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين هولندا وإسرائيل، وأصبحت الحليفة التاريخية مناوئة لتل أبيب.