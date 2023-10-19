أول قافلة عسكرية فرنسية غادرت النيجر تصل إلى تشاد "بلا حوادث"

وصلت طلائع الجنود الفرنسيين الذين غادروا قواعدهم في النيجر في قافلة برية متوجهين إلى تشاد، "بلا أي حادث" إلى نجامينا، في بداية عملية معقدة يتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر، بحسب ما أعلنت باريس الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيار جوديير لوكالة "فرانس برس" أن هذه القافلة غادرت النيجر "بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجيرية".

وقد "وصلت دون أي حادث يذكر" إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد عشرة أيام من السفر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا "في الأيام المقبلة".

وبعد طرده من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر يمر خلالها في مناطق معادية تضم جماعات جهادية.

وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.

وأفاد العقيد جوديير بأنه تم إفراغ نصف مواقع القواعد الأمامية في ولام وأيورو (شمال غرب النيجر)، في ما يسمى منطقة "الحدود الثلاث" مع بوركينا فاسو ومالي.

وبعد وصولها إلى نيامي، غادرت القافلة باتجاه الحدود التشادية.

وأكدت نجامينا في بيان "الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا".

وقال بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبدالكريم داود إن "القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولا إلى المطار (...) وإلى الحدود الكاميرونية وصولا إلى ميناء دوالا".

وقال مصدر عسكري فرنسي لوكالة "فرانس برس"، إن الجماعات المتشددة متواجدة بشكل كبير في منطقة "الحدود الثلاث"، لكن "مستوى التهديد الأمني منخفض على الطريق" من نيامي إلى نجامينا.