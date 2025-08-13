الترويكا الأوروبية تهدد بفرض عقوبات على إيران عبر الأمم المتحدة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الثلاثاء بأن دول الترويكا الأوروبية أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران في يونيو/ تموز الماضي باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت "الترويكا الأوروبية"في يونيو/ تموز الماضي أنها ستدرس تفعيل "آلية الزناد"، والعودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.

وآلية الزناد التي هي جزء من الصفقة النووية لعام 2015، والتي بموجبها إذا انتهكت إيران التزامات في الاتفاق، يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد وإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي.





