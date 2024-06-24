مهددة بـ "الرد".. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في هجوم القرم

اتهمت روسيا، الأحد، الولايات المتحدة، بالتورط في هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، محملة إياها جزءاً من المسؤولية عن الهجوم.

وهددت وزارة الدفاع الروسية واشنطن وكييف، في بيان لها، بعد الهجوم، قائلة إن "أفعالاً كهذه لن تمر دون رد" وفق وكالة "تاس" الروسية.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، عبر تيليغرام: "بحسب المعلومات المحدثة، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان".

وقال: "تم ضرب سيفاستوبول في وضح النهار بصواريخ بالستية ذات ذخائر عنقودية"، لافتاً إلى أن "حطام الأهداف التي تم إسقاطها سقط على المناطق الساحلية".

وجاء الموقف الروسي تجاه واشنطن بسبب تنفيذ أوكرانيا للهجوم بواسطة 5 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، أسقطت موسكو أحدها خلال الهجوم.

وأعلنت واشنطن، في أبريل/نيسان، أنها سلمت كييف صواريخ "أتاكمز" مزودة برؤوس حربية عنقودية، لاستخدامها ضد الروس في الحرب الدائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "مسؤولية الضربة الصاروخية المتعمدة على مدنيين في سيفاستوبول تقع في الدرجة الأولى على واشنطن التي زودت أوكرانيا بهذه الأسلحة"، وكذلك على سلطات كييف.

وبررت الوزارة اتهاماتها قائلة إن "مهام هذه الصواريخ تم ضبطها من قبل متخصصين أمريكيين على أساس بيانات أجهزة استخبارات عبر أقمار اصطناعية أمريكية".