شويغو يشرف على تدريب متعاقدين في أول ظهور ميداني له منذ تمرد فاغنر (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو للوزير سيرغي شويغو، وهو يتفقد قوات ويشرف على تدريب وحدات، قالت إنها تشكلت حديثا من جنود متعاقدين.

وفي المقطع الذي نشرته الوزارة عبر تيليغرام وتداولته حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ظهر شويغو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية.

وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية".