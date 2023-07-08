شويغو يشرف على تدريب متعاقدين في أول ظهور ميداني له منذ تمرد فاغنر (فيديو)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو للوزير سيرغي شويغو، وهو يتفقد قوات ويشرف على تدريب وحدات، قالت إنها تشكلت حديثا من جنود متعاقدين.
وفي المقطع الذي نشرته الوزارة عبر تيليغرام وتداولته حسابات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ظهر شويغو مرتديا الزي العسكري وهو يتفقد الجنود في ميدان للرماية.
وقالت وزارة الدفاع اليوم السبت إن "وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية".
وهذا هو أول ظهور علني لوزير الدفاع الروسي مع القوات منذ تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الذي تم القضاء عليه في مهده الشهر الماضي، لكن الوزارة لم تذكر توقيت تصوير الفيديو أو متى تفقد شويغو القوات.
وكان سيرغي شويغو قد قال الاثنين الماضي إن تمرد المجموعة العسكرية لم يؤثر على "العملية العسكرية الخاصة" التي تجريها روسيا في أوكرانيا.