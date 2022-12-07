بوتين: خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن بلاده لم "يصبها الجنون" وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وقال بوتين، إن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها "بكل الوسائل المتاحة"، مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية "التكتيكية" في دول أخرى.

وأشار خلال اجتماع متلفز إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا.

وأضاف أن "من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات".