واشنطن توافق على بيع محتمل لأنظمة تتبع مقاتلة "إف 16" لتايوان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات "إف-16"، وعتاد، ومعدات أخرى، لتايوان بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان: "البيع المقترح لتلك المعدات، وتقديم الدعم، لن يغيّرا التوازن العسكري الأساس في المنطقة".

ومن شأن الخطوة أن تغضب بكين، التي طالبت الولايات المتحدة، مرارًا، بوقف بيع الأسلحة لتايوان.

والولايات المتحدة هي أهم مورّد للأسلحة إلى تايوان.

وذكرت الوزارة، أن جهة التعاقد الرئيسة ستكون شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لمقاتلات "إف-16".