واشنطن توافق على بيع محتمل لأنظمة تتبع مقاتلة "إف 16" لتايوان
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات "إف-16"، وعتاد، ومعدات أخرى، لتايوان بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت الوزارة في بيان: "البيع المقترح لتلك المعدات، وتقديم الدعم، لن يغيّرا التوازن العسكري الأساس في المنطقة".
ومن شأن الخطوة أن تغضب بكين، التي طالبت الولايات المتحدة، مرارًا، بوقف بيع الأسلحة لتايوان.
والولايات المتحدة هي أهم مورّد للأسلحة إلى تايوان.
وذكرت الوزارة، أن جهة التعاقد الرئيسة ستكون شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة لمقاتلات "إف-16".
وقالت "تساي إينج-وين" رئيسة تايوان، الإثنين، إن الإنفاق العسكري لتايوان سيزيد 3.5% على أساس سنوي ليسجل ارتفاعًا قياسيًا في 2024.
وتعهدت بتحسين الدفاعات وسط زيادة التهديدات من الصين، التي تعتبر جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن 500 مليون دولار هي الحد الأقصى للقيمة المحتملة للعقد، وأن القيمة الدولارية الفعلية ستكون أقل.
وأعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات جديدة من الأسلحة إلى تايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار أواخر الشهر الماضي.
ورغم موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.