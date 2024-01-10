بكين تحض واشنطن على وقف "استفزازاتها" في بحر الصين الجنوبي

أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين عسكريين صينيين كباراً أبلغوا نظراءهم الأمريكيين بضرورة أن توقف الولايات المتّحدة "تحرّكاتها الاستفزازية" في بحر الصين الجنوبي.

وأكد المسؤولون الصينيون أنهم أبلغوا الأمريكان كذلك أن بلادهم "لن تتنازل أبداً" في مسألة تايوان.

جاء ذلك خلال مباحثات جرت في واشنطن، حيث أجرى كلا البلدين الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية متوازية.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشر عقب المحادثات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء إنّ "الصين لن تتنازل أبداً أو تتراجع في مسألة تايوان"، مشيرة إلى أنّ بكين تدعو واشنطن إلى "التوقف عن تسليح تايوان".

وأضافت الوزارة أن "الصين تحض الولايات المتّحدة على تقليص وجودها العسكري وأعمالها الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي".