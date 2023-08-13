صحيفة إسرائيلية: خلاف السياسيين وصل إلى المؤسسة العسكرية

حذرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" من خطورة وضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في دوامة السياسة المدمرة، في ظل تحالف يميني متشدد يقوده بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة إن المؤسسة العسكرية تعد المجال الحيوي الأخير الذي يُجمع عليه الإسرائيليون؛ لأنها تعمل على مدار الساعة وطيلة الأيام للحفاظ على أمن البلاد، لكنها تتعرض للانجراف إلى دوامة السياسة.

في آذار الماضي، حذَّر وزير الدفاع في حكومة نتنياهو، يؤاف غالانت، من أن الجيش ليس بمنأى عن الأحداث الجارية الناجمة عن تمرير مشروع قانون يهدف للسيطرة على تعيين القضاة، إذ برزت مشاعر غير مسبوقة من الغضب والألم والخيبة.

وأوضحت الصحيفة أن "هذا الأمر يجعل مصدر قوة إسرائيل يتلاشى، إذ بدأ التصدع المتزايد في المجتمع باختراق الجيش والأجهزة الأمنية؛ ما يشكل تهديدًا ملموسًا وفوريًّا على أمن البلاد".

وبعد أقل من خمسة أشهر من التحذير بدأ الوضع الذي حذر منه غالانت في التشكل، بينما كان نتنياهو منذ سنوات يشيطن خصومه السياسيين والإعلام والشرطة والادعاء العام في الدولة.

واتهم نتنياهو خصومه بأنهم يساريون خطرون يهددون رفاه الدولة، وبدأ أعضاء تحالفه بمهاجمة شخصيات رفيعة في الجيش وجهاز "الشين بيت" وقيل إنهم "هدامون".

وصرحت تالي غوتليف، عضو الكنيست عن حزب الليكود، بأن أفكار اليسار وصلت إلى قمة قيادة "الشين بيت"، فيما اتهمت "ليمور سون هار ميليخ" من حزب "عوتسما يهوديت" مسؤولي الدفاع الكبار بأنهم لا يعرفون كيفية التمييز بين العدو وشعبهم.

المصدر: صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"