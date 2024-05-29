بعد تأجيل دام 5 أشهر.. تشكيل حكومة جديدة في الكونغو الديمقراطية

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يتجدد فيه القتال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يحاول جيش الكونغو استعادة الأراضي التي استولى عليها متمردو حركة إم23 (حركة 23 مارس) المدعومة من رواندا.

وأُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة عند الفجر، وتضمنت تعيين غاي كابومبو موديامفيتا وزيرا للدفاع، في وقت تواجه فيه الكونغو أزمة أمنية خطيرة في الشرق.

وأُعيد انتخاب تشيسيكيدي الذي يتولى السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2019، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأكثر من 73% من الأصوات.

لكن تحالفه المسمى"اتحاد الأمة المقدس" كان غير قادر على تشكيل حكومة بشكل فوري.

وعن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الاتصال في الرئاسة، إريك نيندو، أن وجود ائتلاف من أحزاب مختلفة، إضافة إلى مناقشات وتسويات أدت إلى ذلك.