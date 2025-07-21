كوريا الجنوبية تدرس خيارات تحسين العلاقات مع الشمالية

قال متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن سول تدرس خططا مختلفة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وذلك ردا على تقرير إعلامي يفيد بأنها تدرس السماح بزيارات فردية إلى بيونغ يانغ.

وبحسب وكالة "رويترز"، رفض كو بيونغ سام، المتحدث باسم الوزارة التي تتولى شؤون العلاقات بين الكوريتين، التعليق على "قضية معينة"، لكنه قال إن الجولات الفردية لا تنتهك العقوبات الدولية.

والسياحة هي أحد مصادر النقد القليلة لكوريا الشمالية التي لا تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامجين الصاروخي والنووي لبيونغ يانغ.

وتعهد لي جاي ميونغ رئيس كوريا الجنوبية بتحسين العلاقات المتوترة مع بيونجيانج التي وصلت إلى أسوأ مستوياتها منذ سنوات.

وفي محاولة لتخفيف حدة التوترات، أوقف لي بث مكبرات الصوت المناهضة لكوريا الشمالية على طول الحدود وأمر بوقف حملات المنشورات التي تنتقد قادة بيونجيانج من قبل النشطاء المناهضين لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس إنه سيناقش المزيد من الخطط مع كبار المسؤولين الأمنيين لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد افتتحت في الآونة الأخيرة منتجعا ساحليا في مدينة وونسان وهو مشروع رائد يقوده الزعيم كيم جونج أون بهدف الترويج للسياحة.

وكانت كوريا الجنوبية تنظم جولات سياحية إلى منطقة جبل كومغانغ في كوريا الشمالية، لكنها توقفت في عام 2008، عندما قُتل سائح كوري جنوبي برصاص جندي كوري شمالي.