إيلون ماسك يسخر من أداء بايدن في المناظرة: وحّد الأمريكيين

عدّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن ظهور الرئيس جو بايدن الضعيف في المناظرة الرئاسية الأخيرة، وحّد الأمريكيين الذين شاهدوا الرئيس الحالي جو بايدن في المناظرة مع دونالد ترامب، في تعليق حمل طابعًا ساخرًا.

وكتب أحد المدونين على منصة "إكس": "أن رؤية أمريكيا للتدهور المعرفي لبايدن في المناظرة تبدو وكأنها واحدة من أكثر الأشياء الموحدة التي شهدتها هذه البلاد منذ وقت طويل جدًا".

وعلّق ماسك على التغريدة قائلًا: "رؤية تدهور حالة الرئيس خلال المناظرات شعرت بأنها واحدة من أكثر الأشياء توحيدًا للشعب".

وأضاف: "لأول مرة منذ فترة طويلة أرى أن الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون على شيء ما". وأتبع ماسك تعليقه بوجه (إيموجي) ضاحك.