جندي أمريكي مهدد بإجراءات تأديبية يفر إلى كوريا الشمالية

قال مسؤولون أمريكيون إن جنديا أمريكيا يواجه إجراءات تأديبية فر إلى كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء ويُعتقد أنه محتجز لديها، وهو ما من شأنه أن يتسبب في أزمة جديدة لواشنطن مع بيونغ يانغ.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن قلقه بشأن الجندي الذي قال الجيش الأمريكي في كوريا إنه انضم إلى جولة تعريفية في المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين ثم "عبر عمدا ودون إذن خط الترسيم العسكري إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، في إشارة إلى كوريا الشمالية.

وقال الجيش الأمريكي إن الجندي هو ترافيس كينج الذي التحق بالخدمة في 2021. ويأتي فرار الجندي في وقت حساس يشهد توترا شديدا في شبه الجزيرة الكورية ومع وصول غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية في زيارة نادرة، في تحذير لكوريا الشمالية بسبب أنشطتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الأمريكية في كوريا الكولونيل إيزاك تايلور: "نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لتسوية هذه الواقعة"، في إشارة إلى جيش كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن المسؤولين الأمريكيين في وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية والأمم المتحدة يعملون جميعا من أجل "التوصل إلى مزيد من المعلومات المؤكدة وإيجاد حل لهذا الوضع". وأضافت: "نحن في مرحلة مبكرة"، مشيرة إلى أن الشاغل الرئيسي هو الاطمئنان على سلامة الجندي.

وقال مسؤول أمريكي إن الجندي كان في جولة مدنية مع مجموعة من الزوار إلى قرية بانمونجوم الحدودية المعروفة باسم (قرية السلام) عندما اجتاز الخط الحدودي. وتقع المنطقة الأمنية المشتركة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح وتفصل بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت بين 1950 و1953.

وقال مسؤولان أمريكيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إن الجندي كان من المقرر أن يواجه إجراءات تأديبية من الجيش الأمريكي.

وتحظر وزارة الخارجية الأمريكية على مواطنيها دخول كوريا الشمالية "بسبب استمرار الخطر الجاد بالاعتقال والاحتجاز الطويل الأجل للمواطنين الأمريكيين".