كوريا الشمالية وروسيا تنقلان العلاقات العسكرية إلى "ذروة جديدة"‎

عقد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون مباحثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو تناولت "مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين"، فيما وصفته بيونغ يانغ بأنها "ذروة جديدة" للعلاقات الثنائية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت إن "كيم وشويغو تبادلا وجهات النظر البناءة بشأن القضايا العملية الناشئة لمزيد من تعزيز التنسيق الاستراتيجي والتكتيكي والتعاون والتبادل المشترك بين القوات المسلحة للبلدين وفي مجالات الدفاع والأمن القوميين".

وأوضحت أن "كيم زار الأسطول الروسي في المحيط الهادي المجهز بغواصات نووية استراتيجية وسفن عسكرية أخرى، ونقلت عنه إشادته بالأسطول لمساهمته في السلام في المنطقة، والتقطت له صورًا أثناء تجوله في غرفة للتحكم وخلال تفقد سفينة حربية".

وحسب الوكالة، فإن "زيارة زعيم كوريا الشمالية، الذي نادرًا ما يغادر البلاد، إلى روسيا تأتي كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا".

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن "أوليج كوزيمياكو حاكم منطقة بريمورسكي في أقصى شرق روسيا أهدى كيم سترة مضادة للرصاص وست طائرات مسيرة تم إنتاجها في المنطقة".

وخلال زيارته لروسيا، تفقد كيم السبت برفقة شويغو، القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ فرط الصوتية والسفن الحربية، واجتمع كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، وناقشا قضايا عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون بين البلدين.