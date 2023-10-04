اختبار واسع النطاق لأنظمة إنذار الطوارئ في عموم روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن إجراء فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار، اليوم الأربعاء، لكشف جهوزيتها، لحالات الطوارئ في جميع مناطق روسيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في 4 أكتوبر، سيتم إجراء اختبار وإطلاق صافرات الإنذار ومكبرات الصوت، بالإضافة إلى توقف موجات أثير القنوات التلفزيون والإذاعة العامة الروسية، لبث معلومات متعلقة بحالة الطوارئ".

وأشارت الوزارة إلى أن "المعلومات ستكون متاحة أيضًا في تطبيق الهاتف المحمول التابع لوزارة الطوارئ الروسية".

وأوصت الوزارة، المواطنين، عندما سماع صوت صافرة الإنذار، أن يلتزموا الهدوء، وعدم الذعر، وتشغيل التلفاز أو أي قناةـ أو راديو متاح للاستماع إلى المعلومات.

وأوضحت أن الهدف من الإجراء التدريبي" التحقق بشكل موضوعي من أداء أنظمة الإنذار، وكذلك تقييم مدى استعداد الموظفين المناوبين المصرح لهم بإطلاق أنظمة الإنذار العام".

واشارت إلى وجوب القيام بذلك من أجل الثقة في أداء جميع الأنظمة الحالية لتوصيل الإشارات والمعلومات في الوقت المناسب إلى السكان في حالة الطوارئ.

ويأتي توقيت الاختبار، بالتزامن مع الذكرى الـ91 للدفاع المدني الروسي، ويتم الاحتفال بهها في 4 أكتوبر من كل عام، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم روسيا باختبار أنظمة الإنذار، لكنها المرة الأولى التي تجرى في عموم روسيا في وقت واحد.