حكومة طالبان تطالب باستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني

قالت الحكومة الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، اليوم الإثنين، إنها اجتمعت مع المبعوث الأمريكي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء طالبان واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها، الذي دام 20 عاما في البلاد، لكن الحكومة التي شكلتها الحركة الإسلامية التي تسميها إمارة أفغانستان الإسلامية، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.

وقال عبدالقهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في بيان باللغة الإنجليزية: "أكدت إمارة أفغانستان الإسلامية أنه من الحيوي لبناء الثقه أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية".

وذكر بلخي أن وفدا من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أمريكي مؤلف من 15 عضوا من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة.