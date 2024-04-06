بعد دمج آلاف من أفرادها ضمن القوات الشيشانية..هل انتهت أسطورة فاغنر؟

ويشير في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن" فاغنر ينقسم إلى قسمين، الأول وهو الذي ظهر مع بداية الحرب في أوكرانيا العام 2022، وذهب إلى القتال ضد القوات الأوكرانية هذا ما يتم دمجه الآن، وتنظيم وضعه عبر قوات نظامية تابعة للدفاع الروسية، يعني أن وجود فاغنر العسكري داخل روسيا هو من يخضع لإعادة توزيع".

ويبين أن "القسم الثاني هو ما تشكله فاغنر خارج الحدود الروسية، وهذا أمر آخر تمامًا، فمجموعة فاغنر ظهرت تقريبًا، العام 2014، كشركة عسكرية وكان نشاطها كله خارج الحدود الروسية".

ويتابع: "لكن مع بدء الحرب في أوكرانيا تم استقدام هذا النشاط العسكري وتوجيهه داخل الحرب الأوكرانية، ومع أحداث حزيران تم اتخاذ قرار من أعلى المستويات في السلطة الروسية بضرورة إنهاء هذه الحالة تمامًا، وهو ما يجري حاليًا".