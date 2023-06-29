الداخلية الفرنسية تنشر 40 ألف شرطي لمواجهة أعمال الشغب

قال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي للصحفيين إن 40 ألف رجل شرطة سيجري نشرهم في أنحاء فرنسا مساء اليوم الخميس، بعدما اندلعت أعمال شغب في أنحاء فرنسا خلال الليل، بسبب قتل الشرطة الفرنسية بالرصاص شابا أصوله من شمال أفريقيا الثلاثاء، عند توقيفه في نقطة تفتيش مرورية في إحدى ضواحي باريس.

وأضاف دارمانان: "يجب أن تكون الدولة حازمة في ردها، الليلة سيجري حشد 40 ألف رجل شرطة، من بينهم خمسة آلاف في منطقة باريس، مقارنة بتسعة آلاف نُشروا يوم أمس".