إغلاق مساجد بعد أعمال عنف في نيودلهي



أغلقت معظم المساجد، اليوم الجمعة، في مركز تجاري مهم في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي؛ بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال شغب طائفية.

ونُشرت الشرطة بأعداد كبيرة أمام العديد من مساجد غوروغرام، وهي مدينة تجارية تابعة لنيودلهي، ومركز أعمال رئيسي يضم مقار نوكيا وسامسونغ وشركات أخرى متعددة الجنسيات في الهند.

وتصاعد التوتر في المنطقة منذ الاثنين عندما رشق حشد موكبًا دينيًا هندوسيًا بالحجارة وأشعل النيران في سيارات في حي نوح القريب، وغالبية سكانه مسلمون.

ثم هاجمت مجموعة مسلحة مسجدا في غوروغرام في وقت مبكر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل رجل دين في عملية انتقام على ما يبدو، فيما تم تخريب العديد من المتاجر والمطاعم الصغيرة أو حرقها من قبل حشد ردد شعارات دينية هندوسية.

وسمحت بعض المساجد في غوروغرام لمجموعات صغيرة بأداء صلاة الجمعة، لكن خمسا من دور العبادة الإسلامية الرئيسية في المدينة كانت مغلقة ونُشرت قوة من الشرطة عند مداخلها.

وقال شرطيون إن السلطات لم تصدر أمرًا بإغلاق المساجد، وإنما ناشد مسؤولون مسلمون في المدينة المصلين أن يؤدوا الصلاة في منازلهم في ضوء الوضع المتوتر، وإن الشرطة تعمل على ضمان أن تكون الترتيبات الأمنية مناسبة.

ويعيش حوالي 500 ألف مسلم في غوروغرام حيث منعت السلطات البلدية بناء مساجد جديدة بعد احتجاج قسم من السكان، فيما رد المسلمون بإقامة الصلاة في مواقع عامة، لكن الجماعات الهندوسية المتشددة تعرضت لهم بالمضايقات.

ومنذ أن تولى رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصبه 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة، ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميشها.