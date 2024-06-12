بعد استجداء زيلينسكي.. بايدن يعتزم إرسال منظومة باتريوت لكييف

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال منظومة باتريوت ثانية إلى أوكرانيا، بعد مطالبات حثيثة توجه بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي للغرب من أجل تعزيز منظومة بلاده الدفاعية لصد الهجمات الروسية المكثفة.

وتحاول كييف التصدي لهجوم روسي مكثف يستهدف منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن القرار لم يعلن بعد، للصحيفة الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن وافق على هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تكون منظومة الباتريوت هذه، هي الثانية التي تمنحها الولايات المتحدة لأوكرانيا. كما قدم حلفاء آخرون، وبينهم ألمانيا، منظومات دفاع جوي بالإضافة إلى ذخائر للأوكرانيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أجواء بلاده من الهجمات الروسية ودعم مالي إضافي لإعادة بناء البنية التحتية.