بعد استجداء زيلينسكي.. بايدن يعتزم إرسال منظومة باتريوت لكييف
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، إرسال منظومة باتريوت ثانية إلى أوكرانيا، بعد مطالبات حثيثة توجه بها الرئيس الأوكراني زيلينسكي للغرب من أجل تعزيز منظومة بلاده الدفاعية لصد الهجمات الروسية المكثفة.
وتحاول كييف التصدي لهجوم روسي مكثف يستهدف منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين.
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن القرار لم يعلن بعد، للصحيفة الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن وافق على هذه الخطوة.
ومن المقرر أن تكون منظومة الباتريوت هذه، هي الثانية التي تمنحها الولايات المتحدة لأوكرانيا. كما قدم حلفاء آخرون، وبينهم ألمانيا، منظومات دفاع جوي بالإضافة إلى ذخائر للأوكرانيين.
يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية أجواء بلاده من الهجمات الروسية ودعم مالي إضافي لإعادة بناء البنية التحتية.
وقال زيلينسكي في كلمته بمؤتمر إعادة تعافي أوكرانيا في برلين، إن بلاده تحتاج سبعة أنظمة دفاع جوي من طراز (باتريوت) لتكون قادرة على حماية المدن الأوكرانية.
وعزا الرئيس الأوكراني ذلك إلى تفوق المقاتلات الروسية التي تلقي قنابل تؤثر بشدة على المدن والمناطق التي تستهدفها.
النظام المعني موجود في بولندا ويمكن نشره على خط المواجهة في أوكرانيا خلال أيام، بحسب الصحيفة ذاتها.
يشار إلى أن بايدن وافق على منح كييف النظام الأول قبل نحو 18 شهرًا عند زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة للمرة الأولى، بعد غزو روسيا.
اليوم الأربعاء، قال الجيش الأوكراني إنه أسقط خمسة من بين ستة صواريخ و24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ست مناطق خلال هجوم الليلة الماضية، بحسب رويترز.