وزيرة الخارجية الفرنسية: الانقلاب في النيجر "ليس نهائيا"

اعتبرت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة، كاترين كولونا، اليوم الجمعة، أنّ الانقلاب الذي وقع على رئيس النيجر محمد بازوم "ليس نهائيا" بعد، آملة في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وقالت كولونا "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي". مؤكدة أن رئيس النيجر محمد بازوم "بصحة جيدة" على الرغم من أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقرّه.