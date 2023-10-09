الكرملين: أحداث غزة لن تؤثر على عمليتنا في أوكرانيا

حذر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن استمرار العنف والمزيد من التصعيد سيزيد الخطر على المنطقة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتأثر بما يحدث بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن الدعم المقدم لكييف يدخل في اتجاه الهبوط.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي "نشعر بقلق بالغ، ونعتقد أن هذا الوضع يحتاج إلى أن يعود إلى تجاه سلمي في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار مثل هذه الجولة من العنف محفوف بطبيعة الحال بمزيد من التصعيد وزيادة الصراع، وهذا خطر كبير على المنطقة، لذلك نحن قلقون للغاية".

وأوضح بيسكوف، في معرض حديثه عن تأثير الأحداث في إسرائيل على مسار الحرب في أوكرانيا" أن العملية العسكرية هي عملية مستقلة، نفذها القوات المسلحة الروسية وفقًا لتعليمات القائد الأعلى وكل شيء هناك يسير وفقا للخطة. لكن الوضع في إسرائيل حدث مختلف تمامًا".

وحول وتيرة انخفاض الدعم العسكري لكييف وتوجيهه لإسرائيل، قال بيسكوف: "هناك تصريحات تدل على الغيرة في كييف نتيجة ما يحدث (في إشارة للدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل وتأثر دعم أوكرانيا) ونحن قلنا مرارًا وتكرارًا أن عملية ضخ السلاح لنظام كييف ستدخل في اتجاه هبوطي، وهذا سيحدث حتمًا، لأن القدرات التقنية لها حدودها، والأموال تميل إلى النفاد، وستنشأ احتياجات جديدة بشأن مكان توجيه الأموال".

وعن توقعات مؤسس الحزب الديمقراطي الليبرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، بشأن اندلاع صراع في الشرق الأوسط، والذي بسببه سوف ينسى الجميع أوكرانيا، قال بيسكوف: "أدلى جيرينوفسكي بالكثير من التصريحات المختلفة التي تحتوي على تحليل دقيق تمامًا للاتجاهات في تطور أحداث وعمليات معينة في الشؤون العالمية في المستقبل.. أما فيما يتعلق بما إذا كانوا سينسون أوكرانيا أم لا... فأكرر مرة أخرى أن عمليتنا العسكرية الخاصة مستمرة، وسيتم تحقيق جميع الأهداف"