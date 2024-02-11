لليوم الثاني.. مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها رصدت ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حلق خمسة منها عبر الجزيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه عن رصد عدد كبير من المناطيد.

وتشكو تايوان منذ ديسمبر كانون الأول من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديدا لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبه.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول منطاد صباح السبت والأخير بعد الظهر. وكانت قد رصدت نفس العدد من المناطيد يوم الجمعة.

وعبر خمسة منهم المنطقة الشمالية والوسطى من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم الأحد.

وتحتفل كل من الصين وتايوان حاليا بعطلة العام القمري الجديد وهو أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.

وفي الشهر الماضي، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى المتكررة من تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها لأغراض الأرصاد الجوية ولا ينبغي تضخيمها لأسباب سياسية.

وتعمل الطائرات الحربية الصينية يوميا في مضيق تايوان وغالبا ما تعبر الخط الأوسط الذي كان في السابق بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين.

وتقول الصين إنها لا تعترف بوجود هذا الخط.

وأصبح احتمال استخدام الصين المناطيد للتجسس قضية عالمية في فبراير شباط الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني.

وأوضحت الصين أن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.