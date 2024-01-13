ما مدى قدرة البحرية البريطانية على البقاء في البحر الأحمر؟

تساءل تقرير لصحيفة "التلغراف" عن مدى قدرة البحرية البريطانية على تنفيذ عمليات عسكرية في البحر الأحمر والاستمرار فيها فترات طويلة، بالتزامن مع مواجهتها تحديات في الإنفاق وعدد الأفراد.

وبحسب التقرير، "رغم أن بريطانيا تبرع في لعب هذا الدور تاريخيًا، منذ ما يقرب من 200 عام، إلا أن تخفيضات الإنفاق على مدى العقود الأخيرة تعني أن البحرية لا تستطيع القيام إلا بالقليل من الأدوار التي كانت تُعتبر تقليديًا مطلوبة من القوة البحرية، مثل الحفاظ على قنوات الاتصال العالمية مفتوحة".

وقال نيك تشايلد، زميل أول للقوات البحرية والأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "ستواجه كل من البحرية الأمريكية والبحرية الملكية البريطانية ضغوطًا شديدة للحفاظ على التزامهما الحالي لأجل غير مسمى، كما أن سفنهما منتشرة بشكل ضئيل في المنطقة البحرية المحتملة المعرضة للخطر".

وأضاف تشايلد أن "المدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه المهمة ستعتمد على عدد الحكومات والقوات البحرية الأخرى المستعدة أيضًا لتحمل نصيب كبير من العبء".