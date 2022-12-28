السجن 16 عامًا لناشط يميني خطّط لخطف حاكمة ولاية أمريكية

دفع آدم فوكس ببراءته خلال محاكمته، مدعيًا أن عناصر ومخبرين متخفّين من الشرطة الفدرالية أوقعوا به ودفعوا بالمجموعة إلى التخطيط والتدريب والتسليح.

وكانت محكمة ميشيغن قد قضت، قبل أسابيع، بسجن 3 أعضاء آخرين من هذه المجموعة لمدة تراوح بين 7 و12 عامًا.

وأظهر اعتقال هؤلاء النشطاء، العام 2020، الخطر المتزايد الذي تشكله الميليشيات اليمينية المتطرفة، وقد تأكّد خلال الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، في 6 كانون الثاني/يناير 2021، الذي شارك فيه أعضاء مجموعات، مثل: "أوث كيبرز" و"براود بويز".